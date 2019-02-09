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Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов

Сегодня, 19:01

С начала суток оккупанты дважды использовали тяжелые вооружения

Фото: facebook.com/pressjfo.news/
Фото: facebook.com/pressjfo.news/.
Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee8/ef3/5c4ee8ef3235e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee8/ef3/5c4ee8ef3235e.jpg Донбасс С начала суток оккупанты дважды использовали тяжелые вооружения

На Донбассе с начала суток 9 февраля боевики устроили семь обстрелов позиций украинских войск, в том числе дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Чермалык; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя", – говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское; станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Майское, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Новотошковское.

Также позиции Объединенных сил были обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов 82-го калибра – вблизи села Крымское.

Потерь в рядах военнослужащих операции Объединенных сил нет не зафиксировано. В свою очередь, подразделения ВСУ в ответ подавляли вражеский огонь путем дежурными огневыми средствами. Потери противника уточняются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе под названием "Охота на кабанчика" . Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга.

Также сообщалось, что военный эксперт рассказал о проблемах боевиков "ДНР" . Из-за отсутствия тщательного отбора "профнепригодных" боевиков приходится отсеивать в процессе подготовки.

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Тег Донбасс, боевики, обстрел, ООС

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Сегодня

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