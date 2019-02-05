Сброд со снайперками: военный эксперт рассказал о проблемах боевиков "ДНР"

Из-за отсутствия тщательного отбора, «профнепригодных» боевиков приходится отсеивать в процессе подготовки, говорит Тымчук

Фото: Сергей Бобылев.

Сброд со снайперками: военный эксперт рассказал о проблемах боевиков "ДНР" //smm.ollcdn.net/img/article/11896/9_main_new.1542391308.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11896/9_tn.1542391308.jpg 2019-02-05T04:30:00+02:00 Украина Из-за отсутствия тщательного отбора, «профнепригодных» боевиков приходится отсеивать в процессе подготовки, говорит Тымчук

Штаб "1-го армейского корпуса ДНР" провел проверки в учебных центрах и подразделениях на передовой, после чего отправил в бригады и полки распоряжение о необходимости более тщательного отбора личного состава в снайперы.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, проверки показали, что в частях оккупационных войск распространена практика "записывания" в снайперы всякого рода сброда, который "...по своим морально-деловым качествам и физическим показателям не способны выполнять обязанности штатного снайпера подразделения...".

Из-за отсутствия тщательного отбора со стороны ответственных лиц в подразделениях, "профнепригодных" боевиков приходится отсеивать в процессе подготовки или даже непосредственно в подразделениях с должности снайперов.

В то же время руководство оккупантов поставили задачу "военкоматам" "ДНР" и "ЛНР" "активизировать агитационно-рекламную работу" по привлечению на службу в оба армейских корпуса оккупационных войск новых партий "кандидатов на военную службу на контрактной основе" из числа местных жителей.

В первую очередь обращается внимание на проведение такого рода роботы "... в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, находящихся на этапе реформирования", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе – "Охота на кабанчика. По словам Тымчука, противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга.

Также напомним, наблюдатели ОБСЕ засекли, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек.

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