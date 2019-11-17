Смерть мужчины на КПВВ в Станице Луганской: стали известны подробности

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" 17 ноября умер 77-летний мужчина.
Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", – написал Лисянский.
По его словам, омбудсмен Людмила Денисова неоднократно заявляла о том, что на КПВВ в Луганской и Донецкой областях необходимо присутствие специалистов государственной медицинской помощи.
"Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям", – подчеркнул Лисянский.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил принять меры для обеспечения ремонта моста в Станице Луганской до 27 ноября. Кроме того, он позаботился, чтобы рабочим была обеспечена безопасность.
В этом же указе глава государства отдал поручение безотлагательно принять меры по обустройству и содержанию контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на Донбассе, а также проработать вопрос упрощения перемещения лиц и товаров через КПВВ.
Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим, в связи с этим время для пересечения сократилось. Осенью пограничники пропускают граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.
Отметим, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной. Подробнее в сюжете:
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