Смерть мужчины на КПВВ в Станице Луганской: стали известны подробности

Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области

Фото: facebook.com/oscesmm

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" 17 ноября умер 77-летний мужчина.

Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", – написал Лисянский.

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