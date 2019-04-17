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Снайпер ВСУ "ужалил" пулеметчика боевиков: появилось видео

Сегодня, 10:00

Российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения ОС, и в итоге пришло наказание

Фото: Минобороны Украины

Снайпер объединенных сил на Донбассе уничтожил вражеского пулеметчика, который спокойно прогуливался. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов, игнорируя Минские договоренности.

"На этот раз на Донецком направлении, адекватно ответив на провокации, снайпер ОС "ужалил" пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики – ред.)", – написал "Штирлиц".

Напомним, недавно Анатолий Штефан уже показывал уничтоженного на Донбассе наемника из России "Танкиста", которого "ужалил" украинский снайпер. Это случилось в начале апреля на мариупольском направлении.

Также мы показывали видео, как украинский спецназ охотится на снайперов. Бойцы антиснайперских групп проводят по три тренировки в неделю. В них входят профессионалы, способные с большого расстояния уничтожить врага. Они крайне редко позволяют себя снимать и почти никогда не дают интервью, но для корреспондентов "Сегодня" сделали исключение и пригласили на свою тренировку.

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Тег Донбасс, снайпер, ВСУ, штирлиц, боевики, пулеметчик

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Сегодня

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