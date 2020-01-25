Снайперы, гранатометы и тяжелые минометы: у ВСУ на Донбассе снова потери

Фото: Сергей Бобылев

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 25 января оккупанты устроили семь обстрелов. Под вражеским огнем был ранен один боец Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в штабе ООС, противник стрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия, работали снайперы.

Шесть обстрелов произошли в районе ответственности группировки "Восток" – в Павлополе, Песках, Авдеевке, Березовом, Верхнеторецком, еще один – в районе ответственности группировки "Север": под Катериновкой.

"В районе населенного пункта Березовое зафиксирована работа снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо: снайперов, разведчиков и артиллеристов .

Также сайт "Сегодня" писал, что командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке танков, артиллерии и ракетных систем залпового огня на боевых позициях.

Напомним, разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

А тем временем боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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