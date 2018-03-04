Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера

Сегодня, 15:52

Мужчине было всего 34 года

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В зоне АТО на Донбассе от пули снайпера 2 марта погиб уроженец села Черная Окнянского района Одесской области Вадим Сапеску. Об этом сообщили в местной райгосадминистрации.

"2 марта 2018, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк – Сапеску Вадим Георгиевич. Вадим Сапеску в зоне проведения операции объединенных сил мужественно и отважно защищал нашу Родину от террористов. Во время выполнения задания в Авдеевке, пуля снайпера нанесла ему ранения, несовместимое с жизнью", – говорится в соообщении.

Отмечено, что бойцу было всего 34 года.

Ранее о смерти бойца на своей странице в соцсети сообщил журналист Юрий Бутусов. Эту информацию подтвердили в штабе АТО.

А 25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий 1-го батальона 95-й бригады Александр Сивко.

Кроме того, мы писали о том, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
Донбасс, погиб, военный
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