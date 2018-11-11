Стало известно имя второго погибшего на Донбассе от пули снайпера бойца
Он получил смертельное ранение в момент, когда пытался спасти товарища
Вторым военнослужащим, погибшим от пули снайпера во время боевых действий на Донбассе 9 ноября, оказался товарищ Ивана Воробья – Евгений Летюк из 10-й горно-штурмовой бригады. Об этом во время брифинга сообщил командир батальона, в котором служили бойцы, Владимир Бабин.
"К сожалению, в ходе боя, выдвигаясь к боевым позициям, получил смертельные ранения солдат Иван Васильевич Воробей. Его боевой собрат, солдат Евгений Валерьевич Летюк, пытался оказать помощь, бросился перетащить солдата в окоп, но также получил смертельное ранение. Маневр огнем позволил подавить огонь противника, но спасти жизнь двух героев уже не удалось. Оба военнослужащих батальона погибли как герои и навечно останутся в наших сердцах", – сказал он.
Напомним, 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военнослужащих.
Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих.
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