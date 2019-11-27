Страшные цифры войны: стало известно, сколько детей погибло и пострадало за все время противостояния на Донбассе

Не менее 150 детей погибли за все время противостояния на Донбассе. Такие данные ООН озвучил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Между тем, 36 тысяч несовершеннолетних украинцев получили статус пострадавших от боевых действий – сообщила уполномоченная парламентом по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, около 25 тысяч детей живут и учатся в серой зоне. В то же время почти 200 школ расположены в районе обстрелов. А 200 тысяч несовершеннолетних вынуждены были покинуть родные дома.

Как сообщали новости "Сегодня", по данным Министерства обороны, за пять лет на Донбассе оккупанты убили 240 украинских детей. Во время боевых действий пропали без вести 56 детей.

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Летом 2018 года в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам. Местных жители были в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи.

Дети Донбасса страдают и сейчас.Напомним, совсем недавно мы писали о том, как покав Золотом-4 заканчивалось разведение сил, в соседнем Золотом-5 (под контролем противника) боевики ранили 16-летнего парня.

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