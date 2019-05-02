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Суд приговорил к 10 годам дезертира-зенитчика, который сливал боевикам данные о ВСУ

2 мая, 16:43

23 января 2016 года 39-летний солдат добровольно покинул место несения военной службы

Фото: Pixabay

Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к 10 годам лишения свободы оператора зенитного ракетного взвода Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону боевиков и рассказывал на телевидении о позициях украинских военных, предоставлял ложную информацию о деятельности ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, 23 января 2016 года 39-летний солдат, находясь на взводном опорном пункте вблизи с. Чермалык Донецкой области, добровольно покинул место несения военной службы.

"Прихватив с собой 2 автомата Калашникова "АКС-74У" и "АКС-74" и магазины к ним, дезертир перешел через линию разграничения с целью дальнейшего участия в деятельности незаконного военного формирования террористической организации "ДНР". Во время участия в телевизионных программах предатель давал интервью, в которых рассказывал о позициях военных формирований Украины, и по указанию террористов освещал ложные сведения о деятельности и функционировании ВСУ. После того как предатель выполнил свои преступные функции и стал боевикам ненужным, его арестовали и в дальнейшем вместе с пленными передали украинской стороне", – сообщили в прокуратуре.

Указанные действия бывшего солдата квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 408 (дезертирство) и ч. 3 ст. 410 (присвоение военнослужащим оружия или другого военного имущества) Уголовного кодекса Украины.

В Волынской области спецназовцы Военной службы правопорядка задержали солдата, который самовольно покинул расположение своей воинской части, прихватив оружие и боеприпасы.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .

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Тег информация, дезертир, боевик

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