На Волыни спецназ задержал дезертира с оружием

Масштабная розыскная операция привела к задержанию вооруженного дезертира

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Волынской области спецназовцы Военной службы правопорядка задержали солдата, который самовольно покинул расположение своей воинской части, прихватив оружие и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, военнослужащего Артема Григоренко, который был призван на службу в Николаевской области.

"Военнослужащего, который вечером 16 апреля с оружием самовольно покинул воинскую часть, задержали группой специального назначения. Оружие и боеприпасы находились при нем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что розыск и задержание беглеца стали результатом масштабных мероприятий, организованных военнослужащими бригады, сотрудниками Военной службы правопорядка и Нацполиции.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .

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