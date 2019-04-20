На Волыни спецназ задержал дезертира с оружием
Масштабная розыскная операция привела к задержанию вооруженного дезертира
В Волынской области спецназовцы Военной службы правопорядка задержали солдата, который самовольно покинул расположение своей воинской части, прихватив оружие и боеприпасы.
Как сообщили в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, военнослужащего Артема Григоренко, который был призван на службу в Николаевской области.
"Военнослужащего, который вечером 16 апреля с оружием самовольно покинул воинскую часть, задержали группой специального назначения. Оружие и боеприпасы находились при нем", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что розыск и задержание беглеца стали результатом масштабных мероприятий, организованных военнослужащими бригады, сотрудниками Военной службы правопорядка и Нацполиции.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.
Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .
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