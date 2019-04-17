Из воинской части в Николаевской области сбежал солдат с оружием

Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы

Фото: Минобороны Украины

Во вторник, 16 апреля, с 14 механизированной бригады дезертировал солдат прихватив с собой оружие. Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

"Вечером 16 апреля 2019 с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович. На военную службу призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. Проживает в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .

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