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Сутки на Донбассе. Боевики ударили из гранатометов

23 июня 2021 8:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на обстрелы боевиков, к счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет, а ситуация остается под контролем

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 июня, они 9 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
  • С минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.
  • В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.
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С начала текущих суток, 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

  • Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
  • Неподалеку Майорска противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • Возле Южного российские наемники обстреляли наши позиции с минометов 120-го калибра.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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