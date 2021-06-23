Сутки на Донбассе. Боевики ударили из гранатометов

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 июня, они 9 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
- С минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.
- В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.
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С начала текущих суток, 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
- Неподалеку Майорска противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Возле Южного российские наемники обстреляли наши позиции с минометов 120-го калибра.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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