Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов

Боевики получали жесткий ответ на каждый из обстрелов

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 27 мая оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции наших бойцов, в том числе дважды – с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, один раз боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Березового – из минометов и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов:

- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Николаевка Вторая;

- из гранатометов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Южное;

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Майорска.

В результате обстрелов обошлось без потерь в рядах украинских воинов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.

Напомним, за предыдущие сутки, 26 мая, боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ.

Ранее в штабе ООС сообщили, что 25 мая боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии. Зафиксировано шесть атак, одна из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате ответного огня ранен один оккупант. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Мы писали, что батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:

Видео: AZOV media

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