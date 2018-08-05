Сутки на Донбассе: противник нанес урон ВСУ и сам потерял троих боевиков

Особенно жарко было под Мариуполем, обстрелам подверглись наши позиции у десятка поселков

За прошлые сутки, 04 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Местные боевики и российские военные 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановки (Луганское направление); Троицкого, Новолуганского (Светлодаркая дуга), Марьинки, Авдеевки (Донецкое направление), Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (под Мариуполем). Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Широкино из 82-мм минометов.

Вследствие действий врага, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

В течение текущих суток боевики два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки и Широкино. По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.

Напомним, сутками ранее, 3 августа, ВСУ умело "проредили" ряды боевиков и не понесли потерь.

Также напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы.