Сутки на Донбассе: противник нанес урон ВСУ и сам потерял троих боевиков

Сегодня, 08:05

Особенно жарко было под Мариуполем, обстрелам подверглись наши позиции у десятка поселков

Фото: Facebook 93-я ОМБр - 04
Фото: Facebook 93-я ОМБр - 04

За прошлые сутки, 04 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Местные боевики и российские военные 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановки (Луганское направление); Троицкого, Новолуганского (Светлодаркая дуга), Марьинки, Авдеевки (Донецкое направление), Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (под Мариуполем). Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Широкино из 82-мм минометов.

Вследствие действий врага, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения. 

В течение текущих суток боевики два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки и Широкино. По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.

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Напомним, сутками ранее, 3 августа, ВСУ умело "проредили" ряды боевиков и не понесли потерь

Также напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы. 
Мариуполь, обострение, потери ВСУ, ООС, потери боевиков

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Источник:

"Сегодня"

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