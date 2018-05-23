ВСУ дали боевикам жесткую ответку: четверо в морге, еще четверо – в госпитале

К сожалению, один наш защитник погиб и трое были ранены

Ситуация на Донбассе по-прежнему остается сложной. Так, во вторник, 22 мая, боевики и российские военные 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В то же время наши военные вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по Станице Луганской, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Троицкое.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На Донецком направлении – вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

Обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино. С 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрела мирного украинского поселка Талаковка, что в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.

Во время боевых действий за прошлые сутки один наш защитник погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. Текущих суток потерь нет.

По данным разведки, уничтожены четыре и ранены четыре боевика.

Напомним, ранее писалось, что "Доктор Смерть" рассказал об огромных потерях боевиков под Горловкой – около двух десятков уничтоженных и двух десятках тяжелораненых за неделю, 14-20 мая.

Также сообщалось, что в бою под Горловкой 21 мая, когда боевики атаковали контролируемый ВСУ поселок Южное (Чигари) были уничтожены восемь и ранены десять боевиков "ДНР". Украинские военные тоже понесли потери – погибли двое наших защитников погибли и восемь были ранены.

Напомним, что за неделю в период с 7 по 13 мая большие потери были и у ВСУ и у боевиков. Тогда наши военные войска потеряли два бойца убитыми и 23 ранеными. У боевиков дела были куда хуже – 16 убитых и 34 раненных.