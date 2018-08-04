ВСУ на Донбассе умело "проредили" ряды боевиков и не понесли потерь

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял позиции ВСУ у Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск у Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановкии, Троицкого, Марьинки и Водяного.

По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.

Напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы.

А политолог Александр Палий уверен, что те 90 дней с начала изменения формата боевых действий на Донбассе, не прошли даром, и смена формата стала очень значительным шагом в системе обороноспособности страны.