Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место падения и обломки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В ходе реализации оперативной информации пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области. В ходе опроса выяснилось, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков", – говорится в сообщении.

В частности, боевик выполнял задания российских кураторов на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.

"Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", – отмечается в сообщении.

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Также в штабе заявили, что боевик неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии российских военнослужащих, которые вели общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Подтвердить преступную деятельность задержанного помогли фото с его страницы в одной из социальных сетей, где он в военной форме с оружием в руках снимался на фоне обломков сбитого лайнера.

"Задержанный передан представителям Национальной полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - говорится в сообщении Conflict Intelligence Team.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Отметим, нидерландский парламент одобрил требование к правительству выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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