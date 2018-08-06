Тема Донбасса исчезает с международного радара – замглавы Управления ООН

Сегодня, 16:41

Возвращать интерес общественности к этой теме планируют путем культурной дипломатии

Тема Донбасса исчезает с международного радара &ndash; замглавы Управления ООН

Мировая общественность теряет интерес к ситуации на Востоке Украины. Как считает замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили, тему Донбасса вытесняют другие конфликты.

"С международного радара украинский конфликт постепенно исчезает. И мы не должны этого допустить, потому что у нас здесь, в этом регионе, существуют огромные гуманитарные нужды. Но в то же время мы должны понимать, что сейчас существует огромное количество "конкурирующих" гуманитарных конфликтов", – сказал Бочоришвили на брифинге по случаю четырехлетия с начала работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова создал проект, задача которого – с помощью культурной дипломатии возрождать интерес общественности к этой теме.

"Фонд издал фотоальбом "Донбасс и Мирные". Это уникальное издание, в которое вошли 11 историй людей, пострадавших в конфликте. Это маленькие дети, у которых на глазах погибли близкие. Это старики, которые потеряли своих детей и растят внуков. Это люди, которым пришлось резко выехать из родных мест, оставив все позади. За четыре года мы собрали тысячи историй людей и фотографии. Миссия Фонда – рассказать истории всех Мирных. Чтобы судеб, искалеченных войной, стало меньше. Чтобы голоса Мирных, зазвучали и были услышаны в Украине и во всем мире", – рассказал директор Фонда Роман Рубченко.

2000 экземпляров фотоальбома будут распространяться бесплатно.

Как сообщалось, миллионы людей на Востоке Украины продолжают страдать от боевых действий и нуждаются в помощи. Населению передаются миллионы продуктовых наборов.
война, Донбасс, ООН, помощь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Бочоришвили

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Источник:

"Сегодня"

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