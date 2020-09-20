"Тишина" на Донбассе. Боевики провоцируют ВСУ, ранен боец

Боевики на Донбассе продолжают срывать объявленное 27 июля перемирие. За минувшие сутки, 19 сентября, оккупанты устроили два обстрела, ранен украинский военнослужащий.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, первый факт нарушения режима тишины зафиксировали недалеко от населенного пункта Пески – там враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.

"Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – сообщили в ООС.

Второй обстрел оккупанты устроили вблизи Павлополя. Там они тоже применили стрелковое оружие. Кроме того, нарушение зафиксировали в районе населенного пункта Водяное. На этом участке заметили пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения.

Сейчас же обстановку в районе проведения операции контролируют украинские военные.

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Напомним, недавно на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военнослужащий получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Как оккупанты на Донбассе дистанционно устанавливают мины – смотрите видео:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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