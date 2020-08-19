Тишина на Донбассе: обстрелов нет

На Донбассе, после объявления перемирия, минувшие сутки, 18 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвались украинские военные, есть потери.

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Напомним, 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Кроме того, мы писали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.

Также смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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