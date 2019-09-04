Украинская сторона закончила демонтаж в Станице Луганской

Украинская сторона завершила демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в Facebook.

"Во вторник, 3 сенября, работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что четырьмя пиротехническими подразделениями ГСЧС проводилась работа по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста. Также была обследована почти вся дорога, но примерно в 200 метрах от слома моста работы были приостановлены потому, что через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны так называемой "ЛНР".

Как сообщает ОГА, в 9:30 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и представителями СММ ОБСЕ. Представители СММ ОБСЕ имели при себе сделанный накануне и переданный в ОБСЕ план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать. Переговоры продолжались примерно до 12:00.

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Отмечается, что сторона так называемой "ЛНР" выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных нашей стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста.

"Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что наша сторона готова проводить работы по уборке территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта. Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны так называемой "ЛНР", наша сторона работы под мостом сегодня не проводила", - добавили в облгосадминистрации. Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны так называемой "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от слома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". "Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что так называемая "ЛНР" демонтировала все свои сооружения на сломе моста, будет рано", – подчеркнули в ОГА. 24 августа стало известно, что Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской. Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 29 августа состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской в Луганской области. Украинская сторона заявила, что оккупанты продолжают нарушать взятые на себя обязательства. Читайте подробнее об итогах онлайн-переговоров Трехсторонней группы.

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