Украинские бойцы обхитрили боевиков и захватили пулемет Калашникова

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские бойцы проникли на позицию врага и отобрали у них пулемет Калашникова. Об этом на своей страничке в Fаcebook сообщает волонтер Юрий Мисягин.

"Вчера на Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады. Пока об***енцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, бойцы проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова", – сообщил он.

По его словам, все украинские военные живы, даже царапин нет. Пулемет сейчас находится в 25 батальоне.

Накануне сообщалось, что боевики подорвали склад боеприпасов ВСУ.

Как сообщалось, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте. Он посетил самый горячий участок фронта – крупнейшие бои идут сейчас под Горловкой. Чиновник отметил, что обострение на Донбассе в последние недели показало худшую ситуацию с начала года.

Напомним, вчера рано утром боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.