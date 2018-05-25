Из Старой Николаевки эвакуируют людей – боевики попали в склад боеприпасов, гремят взрывы

В Донецкой области из-за вражеского обстрела окрестностей села Старая Николаевка из населенного пункта эвакуированы 20 человек, в том числе 11 детей. Как сообщает в Facebook пресс-центр Донецкой облгосадминистрации, на данный момент ситуация в селе контролируется, пострадавших среди гражданских лиц нет.

"Сегодня около 4 утра российские наемники обстреляли окрестности Старой Николаевки в Константиновском районе. Жители рассказывают, что было около 10-12 "прилетов" мин – вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целясь в склад боеприпасов. Один из прилетов оказался точным – боеприпасы начали взрываться", – говориться в сообщении.

Отмечается, что в Старой Николаевке проживают 700 человек. После обстрела вывезли 20 человек, в том числе детей.

По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, интенсивность взрывов уменьшилась. Обломки, которые прилетели на населенный пункт, собрали. В селе уже начали восстанавливать электроснабжение.

Накануне сообщалось, что боевики подорвали склад боеприпасов ВСУ.

Как сообщалось, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте. Он посетил самый горячий участок фронта – крупнейшие бои идут сейчас под Горловкой. Чиновник отметил, что обострение на Донбассе в последние недели показало худшую ситуацию с начала года.

Напомним, вчера рано утром боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.