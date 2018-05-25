Боевики подорвали склад боеприпасов ВСУ: детонируют снаряды

Во время обстрела на Донбассе снаряд противника попал в небольшой склад боеприпасов украинских военных, хотя ответным ударом ВСУ "накрыли" склад боеприпасов боевиков. В результате целое утро разрывались снаряды вблизи с. Старая Николаевка Константиновского района.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на источники в ГСЧС.

Согласно предварительным данным, временный склад боеприпасов находится в подвальном помещении двухэтажного здания. В результате взрывов жертв и пострадавших нет.

Артиллерийское попадание в склад случилось в пять часов утра, но уже к восьми часам интенсивность разрывов снарядов снизилась примерно 1 взрыв за 30-40 секунд. Стоит отметить, что до населенного пункта Старая Николаевка 800 -1000 метров.

Также спасатели уже подготовили 10 автобусов на случай, если понадобиться эвакуация местных жителей.

Как сообщалось, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте. Он посетил самый горячий участок фронта – крупнейшие бои идут сейчас под Горловкой. Чиновник отметил, что обострение на Донбассе в последние недели показало худшую ситуацию с начала года.

Напомним, вчера рано утром боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.