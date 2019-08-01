/ Фото: Минобороны Украины

"Договоренности работают": в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%A1%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%A1%D0%A3 2019-08-01T17:56:00+03:00 Донбасс Руслан Хомчак не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ

В ОБСЕ заявляют, что "хлебное перемирие" принесло результаты, а начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак также считает, что, несмотря на обстрелы боевиками позиций украинской армии, договоренности о прекращении огня не сорваны. Об этом он сообщил в распространенном журналистам заявлении.

Он напомнил, что с 21 июля, когда начало действовать перемирие, у украинской армии не было погибших на фронте.

"21 июля текущего года с 00 часов 01 минуты по киевскому времени в районе проведения операции Объединенных сил объявлен бессрочный режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения. Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют жесткую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых безвозвратных потерь у личного состава нет", – заявил Хомчак.

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Также начальник Генштаба не считает срывом договоренностей ежедневные обстрелы боевиками позиций ВСУ.

"В целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями и воинскими частями операции Объединенных сил", – подчеркнул он и добавил, что в случае обострения обстановк, ВСУ готовы дать отпор.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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