Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе

В результате обстрелов один украинский военный погиб и еще двое ранены

Фото: facebook.com/pressjfo.news/.

Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dde/31d/5c8dde31deb57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dde/31d/5c8dde31deb57.jpg 2019-03-29T18:50:05+02:00 Донбасс В результате обстрелов один украинский военный погиб и еще двое ранены

С начала текущих сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинских военнослужащий погиб, а двое были ранены, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 29 марта.

В то же время, боевики семь раз применили запрещенные "Минском" вооружения, израсходовав в целом 59 мин калибров 120 мм и 82 мм.

Оккупанты трижды открывали огонь по позициям ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из минометов 120 мм калибра и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Широкино;

из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Водяное;

и из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Лебединское.

Кроме того, ВСУ семь раз попали под обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

бойцов трижды обстреливали в районе поселка городского типа Троицкое из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружений БМП-1 и автоматических станковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новоалександровка из дважды обстреляли из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4;

а также из стрелкового оружия – около поселка городского типа Зайцево.

"Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – уточняют военные.

Напомним, накануне украинские военные на Донбассе попали под обстрелы семь раз, но в результате ответного огня трое оккупантов были ранены.

Мы также писали, что о блестящей операции украинских военных в Луганской области. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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