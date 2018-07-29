В Авдеевку "приехали китайцы": ВСУ снова "потроллили" боевиков на передовой (фото)

Военные придумали новый способ запугать боевиков – теперь те думают, что у ВСУ подкрепление из-за границы

Украинские военные продолжают "издеваться" над врагом и на этот раз припугнули боевиков "китайскими наемниками", подняв над своей позицией флаг Китая. Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Он напомнил, что бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.

"В районе Авдеевке в составе ВСУ "воюют каратели" из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве", – шутит Мысягин.

Отметим, на днях волонтеры фонда "Вернись живым" показывали фото с флагом Сомали.

"Юмор наших ребят действует на телевидение боевиков и на самих террористов как красная тряпка на быка – кричат, простреливают и снимают сюжеты о том, как Украина усиливает свои войска "тренированными наемниками", – говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля бойцы ВСУ красиво "потроллили" боевиков и взбудоражили пропагандистов Кремля, вывесив американский флаг. Сначала на одном "опорнике" украинцы пощекотали нервы врагу итальянским флагом, а потом к ним присоединились другие соседи с флагом США.

А тем временем на Донбассе идут ожесточенные бои. Так, 28 июля враг пошел на штурм, в результате чего ВСУ и боевики понесли серьезные потери. Вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку".