В "бригаде 200" опять пополнение: уничтожен "ихтамнет" из Казани

На Донбассе был убит очередной наемник боевиков, приехавший из России

Фото: AFP

В "бригаде 200" опять пополнение: уничтожен "ихтамнет" из Казани //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg 2019-04-05T17:11:30+03:00 Донбасс На Донбассе был убит очередной наемник боевиков, приехавший из России











В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был уничтожен наемник оккупантов, приехавший из российской Казани. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook.

"200 бригада 03.04.19 пополнилась очередным бойцом – Важенин "Рубин" Олег из Казани, батальон "Призрак", – написал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что боевики понесли серьезные потери на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм.

Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по вооружению боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако наши воины ответным огнем уничтожили троих и ранили шестерых боевиков. .

Отметим, что ранее "Штирлиц" показывал уничтоженного предателя Украины с позывным "Рыжий" из Красного Лимана.

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