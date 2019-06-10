В Днепре спасают десятерых бойцов, которые получили ранения на Донбассе

Двое военных получили серьезные травмы, а другие несколько минут провели, засыпанные землей

В Днепре спасают бойцов, раненых в зоне ООС. Фото: Сегодня

В Днепре медики госпиталя имени Мечникова спасают сразу десятерых военных, которые получили ранения под Новолуганском в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Все они – из одного подразделения, которое в конце прошлой недели попало под мощный минометный обстрел врага. Двоих бойцов сразу же забрали в реанимацию – у них диагностировали множественные минно-взрывные травмы, контузии, осколками были пробиты легкие. Однако, несмотря на это, врачи говорят, что раненые должны выздороветь.

Еще восемь раненых получили контузии – армейцев засыпало землей и несколько минут они были буквально похоронены заживо. Впрочем, к ним вовремя пришли на помощь. Оставаться в больнице пятеро бойцов отказались и с утра поехали в Полтавскую область попрощаться с товарищем, который погиб во время обстрела.

"Многим из них придется пройти психическую реабилитацию, потому что, находясь под землей и видя смерть друга, они получили душевную травму. Я думаю, что она останется у них надолго, и этим ребятам просто необходимо получать терапию, которая позволит им успокоиться", – объяснил Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной больницы.

Напомним, ранее в командовании ООС заявили, что после очередных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков было в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил в районе Станицы Луганской.

Также мы сообщали о том, что 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренностио подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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