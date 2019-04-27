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В Днепропетровской области простятся с ветераном АТО

27 апреля, 10:20

Ветеран участвовал в боях за Иловайск, воевал в ДАП, был в плену.

Фото: Facebook

Сегодня в 12:00 Днепропетровской области простятся с бывшим участником Павлоградской самообороны Евгением Смолкой. Об этом написал директор КП "Муниципальная варта" Павлоградского горсовета Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.

"Участник Павлоградской самообороны с первых дней. Как только началась активная фаза войны, ушел на фронт добровольцем в 93-ю бригаду ВСУ. Выходил с боями из окружения под Иловайском, был тяжело контужен, попал в плен. После выхода из плена продолжил службу, воевал в ДАПе, но по состоянию здоровья был комиссован", – говорится в сообщении.

По словам Сергея, после возвращения домой из-за плохого здоровья Евгений проходил реабилитацию в госпиталях.

"Он ни у кого ничего не просил, все трудности преодолевал сам, строго и твердо. Он не сломался!", – рассказывает Сергей.

Он также сообщил, что прощание со Смолкой состоится в 12:00 по адресу: вул.Н.Лысенко (Энгельса), 25.

Напомним, недавно в Сумах  похоронили бойца, который четыре года считался пропавшим без вести. Он вышел живым из Иловайского котла, но вскоре погиб от обстрела российскими ракетами.

Кроме этого сообщалось, что за годы войны на Донбассе погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них четыре – женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей – 2 тысячи 217 женщин.

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Тег умер, ато, ветеран АТО, Воин

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