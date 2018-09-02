В Донецке не было зафиксировано провокаций в связи с убийством Захарченко – ГПСУ

Сегодня, 21:10

Усилены меры безопасности


В Госпогранслужбе Украины рассказали, что в связи с ликвидацией в Донецке Александра Захарченко не было зафиксировано провокаций, кроме блокирования представителями НЗФ "ДНР" работы пунктов выезда с неподконтрольных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГПСУ Олега Слободяна.

"За исключением того, что они почти сутки блокировали работу контрольных пунктов въезда и выезда с неподконтрольных территорий, других провокаций зафиксировано не было. Мы работаем по плану ООС, конечно, что в режиме усиленного контроля и готовности. Также усилены меры безопасности", – рассказал он.

Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Мы сообщали, что гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен возле взорванных Гиви и Моторолы на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.

Пользователи сети бурно отреагировали на похороны Захарченко.
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