Так и будут по кругу ходить друг к другу на поминки – реакция соцсетей на похороны Захарчнко

Пользователи сети бурно отреагировали на перебинтованного "Ташкента", а также Поклонскую и Аксенова на церемонии прощания с главарем боевиков

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на похороны ликвидированного в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко, на церемонию прощания с которым 2 сентября согнали работников бюджетной сферы, студентов и школьников.

"Организованную" скорбь тех, кто присутствовал на похоронах подметил журналист Денис Казанский.

Безудержную реакцию у пользователей социальных сетей вызвал тот факт, что "министр доходов ДНР" с позывным "Ташкент", который был ранен во время взрыва в Донецке, явился на похороны с перебинтованной головой.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", наблюдая за трансляцией с прощальной церемонии задался вопросом: "они все такие упоротые стали за последние годы, или были такими всегда?".

Пользователи Facebook также обратили внимание на отсутствие в кафе "Сепар" в момент взрыва российского пропагандиста Захара Прилепина, который был советником Захарченко и активно поддерживает боевиков на Донбассе.

Пользователи Twitter, комментируя информацию о том, что Наталья Поклонская и Сергей Аксенов поедут в Донецк на похороны Захарченко посоветовали сводить их в кафе, где произошел взрыв.

Что касается данного заведения, то российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook, комментируя освещения российскими СМИ смерти Захарчено, не без доли иронии подметил, что телеканалы РФ, утаили от своих зрителей название кафе, в котором произошел взрыв.

Волонтер из Днепра Юрий Мысягин подметил, что порожденные РФ главы псевдореспублик, а также оккупированного Крыма так и будут по кругу ходить друг к другу на поминки.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.