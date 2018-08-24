В Донецкой области арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика

Злоумышленник затащил ребенка в подвал и поиздевался над ним

В Донецкой области суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в изнасиловании 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры и избрал мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил увиденного им на улице мальчика в подвальное помещение собственного дома и изнасиловал его. Утром ребенку удалось убежать от насильника домой.

"В настоящее время личность правонарушителя установлена – им оказался 34-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и арестовано", – отметили в прокуратуре.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.