В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон
Организатору притона грозит до пяти лет лишения свободы
В Донецкой области полицейские разоблачили и пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Наркопритон в своем доме организовал 23-летний житель села Яровая Лиманского района. Он в компании своих знакомых делал наркотик, после чего его и употребляли. Во время ликвидации притона мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств"", – рассказали в полиции и отметили, что организатору притона грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что ;в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.
А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.
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