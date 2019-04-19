В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон

Организатору притона грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области полицейские разоблачили и пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Наркопритон в своем доме организовал 23-летний житель села Яровая Лиманского района. Он в компании своих знакомых делал наркотик, после чего его и употребляли. Во время ликвидации притона мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.

Фото: ГУНП в Донецкой области

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств"", – рассказали в полиции и отметили, что организатору притона грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что ;в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.

А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"