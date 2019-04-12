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В Харькове копы поймали наркодилера

Сегодня, 12:41

20-летний местный житель сбывал в городе психотропы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове полицейские разоблачили 20-летнего харьковчанина, который продавал в городе психотроп PVP. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

В частности, юноша продал в помещении ресторана полимерный пакет с PVP весом около 3 граммов. Кроме того, во время обыска в доме парня нашли 4 полимерные пакеты с этим же психотропом весом около 8 грамм.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста. Кроме того, копы устанавливают источник поставки вещества и преступные связи юноши.

Напомним, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.

А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег Харьков, наркотики, задержание, сбыт, психотропы

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