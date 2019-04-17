В Одесской области будут судить организатора нарколаборатории

При обыске у мужчины нашли крупную партию наркотиков и оружие

Фото: Pixabay

В Одесской области будут судить мужчину из Подольска, подозреваемого в изготовлении и сбыте амефтамина. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительный акт уже направили в суд.

"Наркоделец организовал лабораторию по изготовлению амфетамина и продолжительное время реализовывал "продукцию" в городе", – отметили в ведомстве.

Во время обысков копы изъяли почти два килограмма прекурсоров для изготовления амфетамина, готовые психотропы, стеклянные колбы и медные стаканы, которые использовались в процессе изготовления.

Кроме того, в помещении лаборатории обнаружили два переделанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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