Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области будут судить организатора нарколаборатории

Сегодня, 21:05

При обыске у мужчины нашли крупную партию наркотиков и оружие

Фото: Pixabay

В Одесской области будут судить мужчину из Подольска, подозреваемого в изготовлении и сбыте амефтамина. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительный акт уже направили в суд.

"Наркоделец организовал лабораторию по изготовлению амфетамина и продолжительное время реализовывал "продукцию" в городе", – отметили в ведомстве.

Во время обысков копы изъяли почти два килограмма прекурсоров для изготовления амфетамина, готовые психотропы, стеклянные колбы и медные стаканы, которые использовались в процессе изготовления.

Кроме того, в помещении лаборатории обнаружили два переделанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег наркотики, одесская область, амфетамин, метамфетамин

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области будут судить организатора нарколаборатории". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Одессой на пункте контроля фур произошло нападение со стрельбой

Сегодня, 02:23

Очевидцы утверждают, что скорая помощь забрала с места происшествия нескольких потерпевших

В Херсоне полицейские изъяли наркотики на полмиллиона гривен

Вчера, 14:22

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы

Кабаева расрыла тайну о своей семье

Янукович планирует вернуться в Украину

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

7 вещей, о которых нам врали в школе

​Британские ученые нашли Атлантиду

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Тина Кароль снялась в новой откровенной фотосессии

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Вставьте это в телевизор и у вас будут 500 цифровых каналов

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Супрун назвала самый вредный перекус украинцев

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью