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В Донецкой области мужчина выстрелил в прохожего: злоумышленник задержан

30 августа, 08:19

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи

Фото: ordvor.com

Фото: ordvor.com

В Донецкой области произошла стрельба: мужчина выстрелил в прохожего и скрылся. Об этом сообщает Покровский отдел полиции области.

Известно, что злоумышленник выстрелил в прохожего возле заправки в Покровске и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

"Вчера в Покровский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный обстрелял прохожего. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили личность злоумышленника в течении двух часов. Им оказался 22-летний местный житель, его задержали. Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Также решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 294 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ранее в Днепровском районе Киева конфликт между супругами и компанией молодых людей на улице закончился стрельбой . В результате была ранена девушка.

Кроме этого, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

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