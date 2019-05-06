В Донецкой области под завалом песка погибли двое детей
Трагедия произошла на территории заброшенного ангара
В Мариуполе на территории заброшенного ангара двух детей засыпало песком. Мальчики погибли, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
О несчастном случае спасателям стало известно 5 мая в 22:26. Трагедия произошла на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаный. Под завалами песка оказались двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших вытащили из-под завалов до прибытия спасателей.
"Бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части насыпи песка, которая обвалилась, с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено", – рассказали в ГСЧС и отметили, что к операции привлекалось 11 спасателей и 3 единицы техники.
Напомним. не так давно под Николаевом на свалке твердых бытовых отходов девятилетнего мальчика привалило мусором. От полученных травм ребенок скончался.
А в Черкасской области во время строительных работ в Жашкове на молодого рабочего упала бетонная плита. Юношу вытащили из-под плиты и госпитализировали с переломом бедра, таза и внутренней политравмой.
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