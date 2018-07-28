Во Львовской области 10-летний мотоциклист въехал в пассажирский поезд

Парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы поезда не реагировал

Пассажирский поезд и 10-летний мотоциклист столкнулись сегодня, 28 июля, в Пустомытовском районе Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

"Ребенок госпитализирован в одну из больниц Львова", – говорится в сообщении.

Как стало известно, авария произошла в 11 часов дня на железнодорожном переезде в селе Старое Село Пустомытовского района. Произошло столкновение кроссового мотоцикла под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда "Киев – Ивано-Франковск". По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал.

Напомним, в Запорожском районе утром 26 июня на трассе Харьков – Симферополь произошла авария с участием трех автомобилей.

Также, в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другими машинами.

А 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле Lexus GX.