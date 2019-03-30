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В Донецкой области пожар унес жизнь мужчины

Сегодня, 09:45

Причину пожара устанавливают специалисты

Фото: Flickr
В Донецкой области пожар унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg Донбасс Причину пожара устанавливают специалисты

В Донецкой области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 5:07. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме на улице Ростовская в городе Доброполье. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 6:05, а ликвидировали его в 06:45.

"В результате пожара погиб мужчина", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы

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Тег пожар, спасатели, мужчина, ГСЧС, погибший, Донецкая область

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