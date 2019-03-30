В Донецкой области пожар унес жизнь мужчины
Причину пожара устанавливают специалисты
В Донецкой области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 5:07. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме на улице Ростовская в городе Доброполье. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 6:05, а ликвидировали его в 06:45.
"В результате пожара погиб мужчина", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы
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