В Донецкой области прошли соревнования шахтеров

В Доброполье Донецкой области прошли соревнования шахтеров, приуроченные к их профессиональному празднику.

На первом этапе соревнований выступили крепильщики. Их задачей было как можно быстрее установить металлическую арку: именно такие конструкции защищают рабочих от обвала породы. Вторым этапом соревнований стал монтаж путей. Работники шахтного транспорта должны были как можно быстрее выполнить раскладку шпал и стыковки рельсов.

За команды упорно болели и коллеги, и руководство предприятия "ДТЭК Энерго". Для тех, кто никогда не был в шахте, эти соревнования стали возможностью увидеть работу шахтеров и понять, насколько она ответственная. Кроме того, готовясь к таким соревнованиям, шахтеры усовершенствовали свое мастерство.

"Не все присутствующие здесь были в шахте, поэтому здесь в облегченных условиях на поверхности мы показываем то, что делается в шахте. Компания "ДТЭК Энерго" заинтересована, чтоб мы получали квалифицированные кадры, чтоб они себя не травмировали, и достигали высоких показателей", – отметил Юрий Чередниченко, генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь".

Не так давно в Запорожье состоялся чемпионат Украины по вертолетному спорту. В соревнованиях участвовали восемь команд, в том числе и экипажи из Беларуси.

А на Закарпатье прошли соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту.