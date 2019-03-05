В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Военнослужащий обустроил тайник во дворе бывшей жены
В Краматорске Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, тайник во дворе бывшей жены обустроил действующий военнослужащий. Мужчина еще в 2015 году незаконно вынес с территории своей части оружие и боеприпасы. Из схрона изъяли тысячу 600 патронов различного калибра, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22 и тротиловую шашку весом 400 граммов.
Военнослужащего задержали при попытке вывезти средства поражения из тайника. Изъятые оружие и боеприпасы направили на экспертизу.
"В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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