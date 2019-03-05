В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами

Военнослужащий обустроил тайник во дворе бывшей жены

Фото: СБУ.

В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e14/f25/5c7e14f257f35.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e14/f25/5c7e14f257f35.jpeg 2019-03-05T08:22:00+02:00 Донбасс Военнослужащий обустроил тайник во дворе бывшей жены

В Краматорске Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, тайник во дворе бывшей жены обустроил действующий военнослужащий. Мужчина еще в 2015 году незаконно вынес с территории своей части оружие и боеприпасы. Из схрона изъяли тысячу 600 патронов различного калибра, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22 и тротиловую шашку весом 400 граммов.

Военнослужащего задержали при попытке вывезти средства поражения из тайника. Изъятые оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

"В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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