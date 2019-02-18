Взрыв при разминировании тайника на Донбассе: врачи рассказали о состоянии раненых полицейских
В результате взрыва погиб сапер
Троих полицейских, раненых в результате взрыва снарядов при разминировании тайника в Донецкой области госпитализировали в Днепровскую областную больницу и прооперировали. В каком состоянии находятся правоохранители – узнавали журналисты "Сегодня".
Двух раненых госпитализировали в больницу поездом, а третьего в тяжелом состоянии – самолетом санавиации. Последнему, 20-летнему полицейскому, осколки снарядов попали в голову.
"Прямо при поступлении в нейрохирургическую операционную офтальмологи и нейрохирург провели сложнейшую операцию по удалению осколков из глаз. У него разбита плечевая артерию", – рассказал "Сегодня" главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
Прооперировали и двух других полицейских. 32-летнему киевлянину осколки попали в глаз, а у жителя Дружковки – многочисленные ранения тела. Прогнозы медиков – обнадеживающие.
Напомним, что трагедия произошла в поселке Нетайлово. Трое полицейских обнаружили в заброшенном ангаре арсенал боеприпасов. Правоохранители вызвали саперов, но обезвредить снаряды не успели – прогремел взрыв. Один спасатель погиб на месте.
"Что именно взорвалось – будет установлено при осмотре, следственных действиях, и соответствующих экспертизах. По прибытию на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы сообщили, что ими обнаружены патроны, гранаты, и российские атрибуты – георгиевская лента и российский флажок", – рассказал и.о. начальника Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько.
На данный момент в полиции взрыв расследуют как террористический акт.
Кроме того, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты.
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