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В Донецкой области столкнулись две легковушки: четверо пострадавших

30 августа, 14:16

ДТП произошло на трассе Торское-Кременная

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали четверо людей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла на трассе Торское – Кременная. По предварительным данным, при осуществлении маневра обгона 54-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и не предоставил преимущество в движении "Таврия". В результате столкновения легковушек пострадали водитель и пассажиры "Таврии".

Фото: ГУНП в Донецкой области

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Донецкая область столкновение легковушки пострадавшие

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