В Донецкой области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело женщины
Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели
В Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня, 5 февраля, в 06:48. Как выяснилось, огонь вспыхнул на улице Западной в поселке Луганское Бахмутского района. Прибывшим на место спасателям в 7:20 удалось локализовать пожар, а в 07:50 его ликвидировали.
"Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело женщины". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На пожарах в Украине с начала года погибло более 300 человек
В ГСЧС рассказали о тысячах пожаров в стране, которые произошли с начала года
В Харьковской области пожар уничтожил жилой дом: спасатели обнаружили тело пенсионера
Тело погибшего обнаружили спасатели