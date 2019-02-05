В Донецкой области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело женщины

Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Донецкой области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-05T13:00:00+02:00 Донбасс Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели

В Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня, 5 февраля, в 06:48. Как выяснилось, огонь вспыхнул на улице Западной в поселке Луганское Бахмутского района. Прибывшим на место спасателям в 7:20 удалось локализовать пожар, а в 07:50 его ликвидировали.

"Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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