В Харьковской области пожар уничтожил жилой дом: спасатели обнаружили тело пенсионера
Тело погибшего обнаружили спасатели
В Харьковской области пожар уничтожил дом, летнюю кухню и гараж. После тушения огня спасатели обнаружили тело 71-летнего хозяина дома, сообщили в пресс-службе полиции области.
Пожар произошел 3 февраля в поселке Тихоцкий в Изюмском районе. После ликвидации огня в гараже пожарные обнаружили обгоревшее тело пенсионера. Как выяснилось, мужчина жил один и с 31 января не выходил на связь с родными. Он злоупотреблял алкоголем и неоднократно грозился сжечь все имущество.
"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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