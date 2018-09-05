В гибели Захарченко "замешан" Чебурашка: появилась любопытная деталь взрыва в Донецке

Оказалось, что взрывное устройство было заложено в другом месте кафе, а не как предполагалось ранее

Перед убийством главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко взрывчатка была заложена над вывеской кафе "Сепар" в Донецке.

Об этом сообщает российское издание mk.ru.

По последним данным стало известно, что безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), как предполагалось ранее, а снаружи — в вывеске, на которой красовался Чебурашка в камуфляже.

Фото: соцсети

Российские СМИ отмечают, что злоумышленники явно имели достаточно времени для монтажа сложного направленного безоболочного взрывного устройства, знали график передвижения главаря "ДНР" и в режиме реального времени привели заряд в действие.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали свои версии. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".