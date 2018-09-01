Убийство Захарченко: причины, версии, последствия

Лидер боевиков погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка

Около 18:15 в пятницу, 31 августа, в российские СМИ от источников в среде боевиков стали поступать сообщения о том, что главарь так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Сообщается, что взрыв произошел в ресторане "Сепар". При этом, как сообщают жители Донецка, также получил тяжелые травмы глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"). По данным СМИ боевиков, в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали.





В убийстве лидера "ДНР" заподозрили одного из его охранников. Как выяснилось, охранник Захарченко внезапно исчез с места взрыва.

В СБУ подтвердили смерть главаря боевиков Захарченко в результате взрыва в донецком ресторане.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

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Помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян убежден, что ликвидация российскими спецслужбами главаря "ДНР" Александра Захарченко свидетельствует только об одном – РФ ищет новый формат оккупированных территорий.

После смерти Захарченко на место главаря так называемой "ДНР" назначили Дмитрия Трапезникова. Примечательно, что Трапезников до смерти Захарченко занимал пост так называемого "вице-премьера "ДНР".

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Между тем, боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, причастны к гибели Захарченко.

В российском МИД отреагировали на гибель Захарченко - представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим".

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что быстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует о "желании прикрыть своих марионеток".

Поспешил выразил соболезнования "родным и близким" убитого главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка, и президент России Владимир Путин.

"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", – отметил Путин.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей. Он добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся".

Тем временем, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме по факту убийства Захарченко, ранения "министра доходов и сборов" Тимофеева и неизвестной девушки.

Причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.

Кроме того, Карин не исключает и версию борьбы за территорию между ФСБ и ГРУ, в результате чего Захарченко и "убрали", а также, связывает убийство с кровной местью.

Один из экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин назвал убийство террориста Александра Захарченко "системным ударом". Он отметил, что в России из-за события наблюдается "некоторая растерянность". Возможной версией устранения Захарченко он назвал криминальные разборки.

Между тем, в Донецке объявлен план "Перехват" в связи с гибелью Захарченко. Об этом сообщил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин.

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По словам боевика, взрывное устройство, в результате детонации которого погиб Захарченко, находилось внутри ресторана.

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Боевики т.н. "ДНР" не выпускают с оккупированной территории ни людей, ни автомобили, сообщили украинские пограничники. В свою очередь, Госпогранслужба Украины усилила пограничные наряды на угрожающих направлениях линии разграничения после сообщения об убийстве Захарченко.

В городах Донецкой области на усиленное дежурство заступили личный состав полиции, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований.

Также, как сообщают подконтрольные боевикам средства массовой информации, оккупационные власти продлили действие комендантского часа в Донецке после убийства Захарченко. Теперь комендантский час в захваченном городе – снова с 23:00 до 05:00.

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Кроме того, в Донецке и в остальных населенных пунктах оккупированного Донбасса начало учебного года перенесли на 4 сентября. Как сообщили оккупационные власти, 1, 2 и 3 сентября объявлены траурными днями из-за ликвидации "главы ДНР" Александра Захарченко.

Самого Захарченко похоронят в воскресенье, 2 сентября.