Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Под Донецком всю ночь гремели залпы орудий и взрывы: стали известны подробности (видео)

28 июня, 13:18

Жители города слышали, как моталась военная техника, а на подступах к Донецку шел мощный бой

Фото: AFP

Пока украинские патриоты поздравляют Донецк с Днем Конституции, сегодня, 28 июня, ночью и под утро вблизи города гремели залпы орудий, были слышны мощные разрывы снарядов. Жители Донецка записывали на видео грохот и делились впечатлениями в соцсетях, сообщает проукраинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Люди пишут, что началось все еще вечером, 27 июня, когда пулеметно-автоматная стрельба была слышна около 20:00, а около полуночи раздавался рев техники. Под утро начался грохот крупных калибров.

Также и другие очевидцы говорят, что слышно было стрелковое оружие вперемешку с залпами артиллерии.

Внимание! Не следующих двух видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у боевиков.

Отметим, украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донецк, Донбасс, взрывы, бой, артиллерия, залпы

Вы сейчас просматриваете новость " Под Донецком всю ночь гремели залпы орудий и взрывы: стали известны подробности (видео)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МИД Беларуси прокомментировали возможное освобождение украинских пленных на Донбассе

Сегодня, 12:19

Минск выразил готовность содействовать в процессе возвращения мира на восток Украины

Командовать боевиками на Донбассе будут "студенты": Россия принимает новые меры

Сегодня, 06:41

На территории России сейчас начались четырехмесячные курсы по подготовке личного состава перед отправкой на восток Украины

Разведение сил на Донбассе: боевики ушли со своих позиций

Вчера, 15:56

В Станице Луганской развели украинских военных и боевиков на более дальние рубежи – подальше от пешеходного моста

Боевики ударили из артиллерии – у ВСУ новые потери

Вчера, 14:24

Противник с ночи начал "утюжить" позиции украинской армии, но получал каждый раз "ответки" от ВСУ

Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м

«Было не больно, а унизительно». Звезда «Маргоши» ушла от мужа

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

Учёные: минералка с газом провоцирует рак

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Назван самый 1-й признак разрушения печени: что поведали ученые

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь