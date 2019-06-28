Под Донецком всю ночь гремели залпы орудий и взрывы: стали известны подробности (видео)

Жители города слышали, как моталась военная техника, а на подступах к Донецку шел мощный бой

Фото: AFP

Пока украинские патриоты поздравляют Донецк с Днем Конституции, сегодня, 28 июня, ночью и под утро вблизи города гремели залпы орудий, были слышны мощные разрывы снарядов. Жители Донецка записывали на видео грохот и делились впечатлениями в соцсетях, сообщает проукраинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Люди пишут, что началось все еще вечером, 27 июня, когда пулеметно-автоматная стрельба была слышна около 20:00, а около полуночи раздавался рев техники. Под утро начался грохот крупных калибров.

Также и другие очевидцы говорят, что слышно было стрелковое оружие вперемешку с залпами артиллерии.

Внимание! Не следующих двух видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у боевиков.

Отметим, украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.

Видео: Facebook

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