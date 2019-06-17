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Накануне переговоров в Минске оккупанты запустили новые фейки о ВСУ

17 июня, 07:20

Россия вместе с боевиками пытается скрыть свои преступления на Донбассе и переложить вину на украинских военных

Фото: Сегодня

Накануне очередного раунда переговоров в Минске оккупанты на Донбассе развернули кампанию по дискредитации украинской армии, а также продолжает атаковать, в том числе из запрещенного вооружения. Об этом говорится в заявлении командования Объединенных сил.

Военные напомнили, что 19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания Трехсторонней контактной группы. Однако российская сторона и боевики ОРДЛО уже готовят обоснования для собственных провокаций на фронте и развернули информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений ООС.

"В частности, российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В то же время в ООС напомнили, что за последнюю неделю враг серьезно активизировался на Донбассе и активно применял артиллерию калибра 152 и 122 мм, а также крупнокалиберные минометы, что было зафиксировано в отчетах ОБСЕ. Также военные напомнили об обстреле боевиками Марьинки из артиллерии, в результате чего были разрушены дома и пострадали мирные жители.

"Несмотря на то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятые ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно пресекаться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 июня боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, били по ВСУ под Крымским и Водяным. Враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также смотрите на видео последствия обстрела Марьинки боевиками:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, переговоры в Минске, фейки, ООС

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Сегодня

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